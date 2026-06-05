Врач назвал главную причину раннего старения

Неправильная диета или нездоровый рацион чреваты ранним старением организма и обострением множества хронических заболеваний. Залог молодости – это «радуга» на тарелке из-за разнообразия продуктов, объяснила в беседе с RT основатель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Чем больше будет разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет наша микробиота кишечника, а значит, крепче иммунитет, что очень важно, ― подчеркнула специалист. ― Кишечник ― это 70% здоровья иммунной системы человека».

Особенно, по ее словам, вредны для здоровья модные способы похудения ― такие, как карнивор-диета, которая базируется на том, что человек употребляет в пищу исключительно животные продукты. Это создает избыток животных жиров в организме, приводит к повышению уровня холестерина, а также грозит развитием атеросклероза, инфарктом и инсультом, подчеркнула Шуппо. Более того, избыточное потребление мяса напрямую связано с ранним старением и рисками развития рака прямой кишки.

Кроме того, популярностью пользуется кетодиета, основанная на низкоуглеводном питании с большим количеством жиров. Организм при этом не получает достаточно клетчатки, из-за чего начинаются проблемы с кишечником. Крайне опасно придерживаться такого питания тем, у кого есть заболевания почек и печени.

Также врач призвала отказаться от монодиет и попыток жестко ограничить калории ― по ее словам, так человек теряет мышечную массу и иммунитет.

Напомним, физическая активность остается одним из самых научно подтвержденных способов продлить молодость и снизить риск преждевременного летального исхода. Как уточнила д.м.н., профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева, даже минимальное увеличение повседневной активности приносит ощутимую пользу. В частности, отказ от лифта и переход к пешим подъемам может снизить риск для жизни на 32%.

Ранее был назван неочевидный способ продлить молодость мозга.