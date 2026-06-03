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Общество

Россиянин украл у девушки автомобильные колеса в отместку за безответную любовь

В Краснодаре мужчина украл у девушки колеса от машины из-за безответной любви
Global Look Press

В Краснодаре 41-летний мужчина в отместку за безответную любовь украл у девушки автомобильные колеса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Девушка припарковала автомобиль во дворе на улице Уральской, а на следующий день обнаружила пропажу двух шин с дисками. Ущерб составил 76 тысяч рублей, хозяйка машины обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка быстро вычислили вора. Им оказался местный житель, который до этого безуспешно добивавшийся внимания потерпевшей. Обидевшись на отказ, мужчина решил отомстить за безответную любовь. В темное время суток он поддомкратил ее автомобиль и демонтировал задние колеса. Похищенное спрятал в подвале.

Ранее в Москве мужчина отомстил бывшей жене за расставание, испачкав подъезд фекалиями.

 
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