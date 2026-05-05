Аэропорт в Мехико затопило фекалиями из-за разрыва трубы, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, первый терминал международного аэропорта столицы Мексики серьезно пострадал из-за разрыва трубы на верхнем уровне. Сточные воды залили главный холл, обрушили части потолка и стекали на пандус для маломобильных пассажиров.

По словам очевидцев, толпы туристов наблюдали, как фекалии растекались по стенам здания. Сотрудникам пришлось временно отключить подачу воды во все ближайшие туалеты. Ведутся ремонтные работы, масштаб ущерба пока не ясен.

Пролив произошел в разгар масштабной реконструкции аэропорта, на которую выделено почти $500 млн, отмечают эксперты. Работы стартовали в мае 2025 года и должны подготовить воздушную гавань к чемпионату мира по футболу этим летом.

