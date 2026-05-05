Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Аэропорт в Мехико затопило фекалиями

Daily Star: в Мехико аэропорт затопило сточными водами из-за прорыва трубы
Jam Press

Аэропорт в Мехико затопило фекалиями из-за разрыва трубы, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, первый терминал международного аэропорта столицы Мексики серьезно пострадал из-за разрыва трубы на верхнем уровне. Сточные воды залили главный холл, обрушили части потолка и стекали на пандус для маломобильных пассажиров.

По словам очевидцев, толпы туристов наблюдали, как фекалии растекались по стенам здания. Сотрудникам пришлось временно отключить подачу воды во все ближайшие туалеты. Ведутся ремонтные работы, масштаб ущерба пока не ясен.

Пролив произошел в разгар масштабной реконструкции аэропорта, на которую выделено почти $500 млн, отмечают эксперты. Работы стартовали в мае 2025 года и должны подготовить воздушную гавань к чемпионату мира по футболу этим летом.

Ранее сотрудники аэропорта нашли бриллиант, выпавший из кольца женщины.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!