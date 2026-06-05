Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Химик раскрыл, как подобрать нетоксичную краску для отделки

Химик Васильев: токсичные краски разрушают психомоторику человека
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Краски на органической основе опасны для человека, при высоких дозах оказывают наркотическое воздействие, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, химик, профессор Николай Васильев. Он посоветовал выбирать растворы на водной основе, безопасные для людей.

«Краски бывают двух основных типов — водоэмульсионные, они же латексные, это суспензии полимеров микропараметрового размера в воде с добавлением поверхностно-активных веществ. Такие краски, как правило, не пахнут и почти ничего не выделяют в воздух. И краски на органической основе, в которых красители растворены в органическом растворителе. В состав красок второго типа входят пахучие и неполезные органические растворители, которыми лучше не дышать. Среди них —кислородсодержащие вещества, растворители ароматического ряда, хлорированные растворители — все они имеют токсическое действие на человека и животных, при этом ароматические вещества нейротоксичны, а также оказывают повреждающее действие на кроветворение», — сказал он.

Токсичные краски негативно влияют на состояние печени и почек, добавил химик. По словам Васильева, такие краски следует закупать у проверенных производителей.

«Все типы растворителей для красок в высоких концентрациях обладают наркотическим действием, что может быть опасным при вождении автомобиля и в целом отрицательно действует на психомоторику. Если необходимо применить краски на органической основе, старайтесь использовать краски ведущих производителей и закупать их в проверенных торговых учреждениях. Здесь консультант обязательно поможет и объяснит степень опасности или безопасности товара. Да, получится подороже, но лечение еще дороже. Старайтесь проветривать помещение как можно эффективнее и не находиться в нем, пока не исчезнет запах, и даже дольше, поскольку мы не всегда чувствуем концентрации этих веществ, даже если они еще присутствуют. Если есть возможность выбора, в быту и в строительстве надо использовать водоэмульсионные красители», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратиться на товары для дачи и стройматериалы.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!