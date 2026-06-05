Химик раскрыл, как подобрать нетоксичную краску для отделки

Краски на органической основе опасны для человека, при высоких дозах оказывают наркотическое воздействие, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, химик, профессор Николай Васильев. Он посоветовал выбирать растворы на водной основе, безопасные для людей.

«Краски бывают двух основных типов — водоэмульсионные, они же латексные, это суспензии полимеров микропараметрового размера в воде с добавлением поверхностно-активных веществ. Такие краски, как правило, не пахнут и почти ничего не выделяют в воздух. И краски на органической основе, в которых красители растворены в органическом растворителе. В состав красок второго типа входят пахучие и неполезные органические растворители, которыми лучше не дышать. Среди них —кислородсодержащие вещества, растворители ароматического ряда, хлорированные растворители — все они имеют токсическое действие на человека и животных, при этом ароматические вещества нейротоксичны, а также оказывают повреждающее действие на кроветворение», — сказал он.

Токсичные краски негативно влияют на состояние печени и почек, добавил химик. По словам Васильева, такие краски следует закупать у проверенных производителей.

«Все типы растворителей для красок в высоких концентрациях обладают наркотическим действием, что может быть опасным при вождении автомобиля и в целом отрицательно действует на психомоторику. Если необходимо применить краски на органической основе, старайтесь использовать краски ведущих производителей и закупать их в проверенных торговых учреждениях. Здесь консультант обязательно поможет и объяснит степень опасности или безопасности товара. Да, получится подороже, но лечение еще дороже. Старайтесь проветривать помещение как можно эффективнее и не находиться в нем, пока не исчезнет запах, и даже дольше, поскольку мы не всегда чувствуем концентрации этих веществ, даже если они еще присутствуют. Если есть возможность выбора, в быту и в строительстве надо использовать водоэмульсионные красители», — подытожил он.

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