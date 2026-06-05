Обманувшую десятки блогеров Аташян арестовали до 3 августа

Суд в Москве арестовал Аташян по делу об организации турпоездок для блогеров

Хамовнический суд Москвы отправил под арест художницу Хатуну Аташян, обвиняемую в мошенничестве при организации туристических поездок для блогеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», — огласила постановление судья.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, Хатуна Аташян, которую блогеры обвиняли в мошенничестве на миллионы рублей, признала вину. Девушку задержали в Белоруссии после коллективного заявления пострадавших, она пыталась скрыться. Пострадавшие утверждали, что Аташян обманула их на 50 млн рублей.

Аташян предлагала блогерам поездки в зарубежные отели по бартеру, но за близких нужно было заплатить. После оплаты она переставала выходить на связь. Таким образом она обманула более 70 человек. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

Ранее сообщалось, что Аташян начала возмещать ущерб.