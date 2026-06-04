Обманувшая известных блогеров художница начала возмещать ущерб

ТАСС: Аташян начала возмещать ущерб по делу о мошенничестве с турпоездками

Хатуна Аташян начала возмещать ущерб по делу об организации туристических поездок. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемой Валерий Саркисов.

По словам защитника, общая сумма ущерба по трем эпизодам мошенничества в настоящее время составляет около 600 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, художница Хатуна Аташян, которую блогеры обвиняли в мошенничестве на миллионы рублей, признала вину. Ей предъявлено обвинение в совершении мошенничеств. Девушку задержали в Белоруссии после коллективного заявления пострадавших. Она пыталась скрыться, но ей это не удалось. Пострадавшие утверждали, что Аташян обманула их на 50 млн рублей.

Аташян предлагала блогерам поехать в зарубежные отели по бартеру, но за близких нужно было заплатить. После оплаты она переставала выходить на связь. Таким образом она обманула более 70 человек. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

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