Обманувшая известных блогеров художница начала возмещать ущерб

Хатуна Аташян начала возмещать ущерб по делу об организации туристических поездок. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемой Валерий Саркисов.
По словам защитника, общая сумма ущерба по трем эпизодам мошенничества в настоящее время составляет около 600 тыс. рублей.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, художница Хатуна Аташян, которую блогеры обвиняли в мошенничестве на миллионы рублей, признала вину. Ей предъявлено обвинение в совершении мошенничеств. Девушку задержали в Белоруссии после коллективного заявления пострадавших. Она пыталась скрыться, но ей это не удалось. Пострадавшие утверждали, что Аташян обманула их на 50 млн рублей.
Аташян предлагала блогерам поехать в зарубежные отели по бартеру, но за близких нужно было заплатить. После оплаты она переставала выходить на связь. Таким образом она обманула более 70 человек. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.
Ранее немецкий поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на ₽1 млрд.