На Урале соседка оттаскала школьницу за волосы из-за музыки

В Академическом районе Екатеринбурга местная жительница напала на школьницу из-за того, что та днем громко слушала музыку. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Академика Сахарова, девочка шла в школу. Дорогу ребенку неожиданно перегородила соседка. Женщина накричала на ребенка и оттаскала за волосы, причиной ее недовольства стала громкая музыка, которую девочка слушала днем у себя в квартире.

По словам матери пострадавшей, до этого соседи уже несколько раз приходили и стучали в дверь. После случившегося семья написала заявление в полицию.

До этого житель Алтайского края получил год условно, поссорившись с соседом. Пострадавший косил траву на своем участке. Шум двигателя не понравился соседу, он несколько раз просил прекратить шум, объяснив это тем, что тарахтение мешает ему отдыхать с друзьями. Владелец газонокосилки отказался сворачивать работу. Разозленный отказом сосед схватил валявшуюся рядом деревянную палку и ударил оппонента по голове

Ранее петербуржец избил соседа кувалдой из-за шума.