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Общество

Челябинская пенсионерка лишилась 11 млн рублей после звонка из «пенсионного фонда»

В Магнитогорске запуганная мошенниками пенсионерка лишилась 11 млн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Челябинской области пенсионерка поверила в несуществующее уголовное дело о терроризме и отдала мошенникам все накопления. Об этом сообщает УМВД области.

Все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником Пенсионного фонда России. Мужчина сообщил, что в трудовой стаж женщины не вошли несколько лет работы, и для исправления ошибки необходимо записаться на прием. Для подтверждения записи пенсионерка продиктовала код из смс.

Затем с ней связался лжепредставитель портала «Госуслуги», который сообщил, что ее персональными данными завладели мошенники. Он предложил помощь «сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка». Жертву запугали уголовной ответственностью за «измену Родине» и «финансовый терроризм». Пенсионерка призналась аферистам, что на одном из ее счетов есть 11 млн рублей. Злоумышленники заставили ее снять все наличные, объяснив, что в банке работают недобросовестные сотрудники.

Под легендой вложения средств под больший процент в другом банке женщина забрала всю сумму. Затем злоумышленники сообщили, что в ее кредитной истории появилась отметка о «легализации незаконных доходов и финансовом терроризме», и предупредили: если она попытается обратиться в какой-либо банк, ее арестуют. Тут же предложили решение передать деньги курьеру, который заменит их на «государственные» и вернет в полном размере.

В назначенный день к дому пенсионерки приехал подельник мошенников и забрал деньги. Пенсионерка решилась рассказать о произошедшем родственникам, которые обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кузбассе пенсионерка 40 раз перевела деньги мошенникам.

 
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