Россиянам дали советы, как защититься от тополиного пуха

Для того чтобы защититься от тополиного пуха, который активно распространяется по улице, необходимо закрыть окна антимоскитными сетками и следовать ряду других правил. Об этом mk.ru рассказала аллерголог-иммунолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Юлия Шубина.

Специалист подчеркнула, что закрыть окна с помощью мелких антимоскитных сеток следует как дома, так и в офисе. При этом нужно регулярно смачивать их водой с помощью пульверизатора. Не менее важно проветривать квартиру в вечернее время или после дождя. В это время концентрация пыльцы в воздухе значительно меньше.

Аллерголог также призвала надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску перед каждым выходом на улицу. При этом стоит как можно реже оказываться на свежем воздухе в сухую, жаркую и ветреную погоду. Кроме того, не следует устраивать прогулки во время грозы или сразу после нее, поскольку в этот период крупные пыльцевые зерна активно впитывают влагу, расширяются и дробятся на мельчайшие частицы, которые нос отфильтровать не способен. В результате они проникают в мелкие бронхи и провоцируют сухой кашель, свист при дыхании и одышку.

Людям, которые уже сталкивались с аллергией в период тополиного пуха, за две-три недели до обострения желательно обратиться за помощью к аллергологу.

«Врач назначит кожные пробы (они не проводятся в сезон цветения) или анализ крови на специфические IgE-антитела (можно в любое время года, даже на фоне приёма антигистаминных). Для снятия симптомов применяются современные антигистаминные препараты, капли для глаз и гормональные спреи для носа — подбирать их самостоятельно нельзя», — предупредила эксперт.

Кроме того, она напомнила о необходимости соблюдать личную гигиену. Сразу после возвращения домой необходимо сменить одежду, промыть глаза, прополоскать горло, а также промыть нос солевым раствором. Перед сном рекомендуется мыть волосы от пыльцы, которая оседает на них на протяжении всего дня.

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