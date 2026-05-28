В Польше чиновница-украинка попала в скандал с нелегалами

Чиновница мэрии польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинское происхождение, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу. На это в социальной сети X обратила внимание депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

По словам евродепутата, заместитель директора мэрии Люблина рассказала об использовании университета для привлечения в город мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока вместе с их семьями.

Зайончковская-Герник заявила, что Херун не только признала участие в помощи мигрантам, но и открыто этим гордится. По ее словам, чиновница помогает приезжим из Африки и Азии искать места в общежитиях, а также квартиры и жилье в аренду.

Евродепутат подчеркнула, что Люблин все чаще упоминается в дискуссиях о растущей миграции в Польшу. По ее мнению, часть представителей власти проводит политику мультикультурализма, которая подрывает безопасность граждан страны.

Как сообщала газета Bild, по состоянию на май 2026 года в Польше проживает 960 тыс. украинцев.

Ранее Германия опасалась роста потока украинских беженцев из Польши из-за сокращения пособий.