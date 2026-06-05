Daily Mail: в Сахаре 49 человек умерли от жажды из-за сломавшегося автобуса

В Сахаре 49 человек умерли от жажды из-за сломавшегося в пустыне автобуса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, около 100 пассажиров возвращались из Мали. Во время многодневного пути водитель заблудился в Сахаре, а затем транспорт окончательно остановился посреди пустыни.

Люди оказались в зоне экстремальной жары без возможности вызвать помощь. Когда запасы воды закончились, пассажиры начали погибать от жажды.

Выжить удалось лишь немногим. Двое мужчин сумели пешком преодолеть более 50 километров до источника воды, а затем добрались до пограничного пункта и сообщили властям о случившемся.

После этого спасатели отправились к месту аварии и обнаружили тела 49 человек вокруг и под сломанным автобусом. Всех погибших похоронили в братской могиле прямо в пустыне.

Ранее в пустыне Узбекистана после аномальных ливней появилось огромное озеро.