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Общество

«Скандалы были частые»: соседи рассказали об убитой беременной москвичке

Убитая беременная москвичка и ее молодой человек часто ссорились
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стали известны новые подробности убийства 28-летней девушки на востоке Москвы. Соседи погибшей рассказали Telegram-каналу «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», что между ней и ее молодым человеком регулярно вспыхивали ссоры, которые заканчивались скандалами.

«Дедушка услышал, как она визжала. Он говорит, что крик был сильный, но не продолжительный», – рассказала соседка погибшей по имени Ольга.

При этом, по словам женщины, никто из жильцов не стал вызывать полицию, «потому что скандалы в их квартире были часты».

Соседи сообщили журналистам, что погибшая производила впечатление очень веселой, жизнерадостной, однако из ее квартиры часто были слышны скандалы с ее парнем. Причем соседи утверждают, что в большинстве случаев инициатором ссор была девушка.

Тело женщины в домашней одежде было обнаружено лежащим на кровати. На ноге убитой соседка увидела синяки.

Трагедия произошла вечером 4 июня на востоке Москвы — в доме на улице Алтайской. Там мужчина задушил свою 28-летнюю беременную сожительницу. СМИ сообщают, что подозреваемый в убийстве мужчина работал агентом по недвижимости, а момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

СК возбудил уголовное дело об убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности.

Ранее в Челябинской области мужчина из ревности задушил женщину и сбросил ее тело в реку.

 
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