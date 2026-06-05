Беременную девушку убили на востоке Москвы

Мужчина задушил беременную девушку на востоке Москвы. Об этом сообщает столичный СК в мессенджере «Макс».

По данным следователей, инцидент произошел на улице Алтайской вечером 4 июня. Погибшей было 28 лет.

По подозрению в убийстве задержан знакомый убитой, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Telegram-канал «112» в свою очередь уточняет, что знакомый погибшей работал агентом по недвижимости.

Накануне в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, ударившего беременную подругу ножом в живот. По версии следствия, 32-летний фигурант умышленно нанес 41-летней женщине удары предметом, похожим на нож, причинив проникающее ранение брюшной полости и матки, а также рану ноги.

У пострадавшей началось внутрибрюшное кровотечение. Ее экстренно доставили в больницу, но в результате она потеряла ребенка.

Ранее мужчина расправился с беременной женой, изрезав ее гениталии ножовкой.