Юрист рассказала, как получить компенсацию за отмену рейса

Если авиакомпания отменила рейс, когда человек уже приехал в аэропорт, необходимо зафиксировать этот факт с помощью штампов или скриншотов, а также сохранять чеки при оплате любых расходов, связанных с форс-мажором. Об этом «Газете.Ru» рассказала арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «ЮверконЪ» Юлия Верховцева.

«Как только вы узнали об отмене, вам нужны железные доказательства для досудебного спора или суда. Найдите стойку регистрации или представительство авиакомпании, потребуйте поставить на маршрутную квитанцию или посадочный талон штамп об отмене рейса с указанием реального времени. Сделайте скриншоты. Если об отмене вы узнали из СМС, сохраните сообщение. Сделайте скриншот электронного табло аэропорта или личного кабинета. Собирайте чеки. Если пришлось покупать новые билеты, платить за такси, отель или еду сохраняйте каждый чек. Это ваши убытки, которые перевозчик обязан возместить», — сказала она.

Верховцева напомнила, что авиакомпания обязана предоставлять напитки, горячее питание, гостиницу, трансфер и другие услуги в зависимости от времени ожидания.

«Пока вы ждете нового рейса или возврата денег, авиакомпания обязана обеспечить вам человеческие условия. Это требование Воздушного кодекса РФ. Через два часа ожидания вам обязаны бесплатно предоставить напитки, два звонка или электронных письма. Также организуется доступ в комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет. Через четыре часа ожидания — горячее питание. Дальше кормить обязаны каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Через восемь часов днем (или шесть часов ночью) вам положены место в гостинице, бесплатный трансфер туда и обратно, а также хранение багажа. Если авиакомпания игнорирует правила, покупайте еду и оплачивайте отель сами, но строго по чекам. Потом вы выставите им счет», — добавила она.

Юрист подчеркнула, что пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать вынужденный возврат средств или согласиться лететь другим рейсом без доплат. При этом если авиакомпания предлагает лететь с пересадкой вместо прямого рейса, — это повод требовать компенсацию.

«Помимо стоимости билета, вы имеете право на денежные штрафы и компенсации. За каждый час задержки по вине перевозчика положен штраф. Если пропустили стыковочный рейс, сгорела бронь отеля, сорвался оплаченный концерт по вине авиакомпании, она обязана компенсировать потери. Перенос рейса — это стресс и испорченный отпуск. Российские суды сейчас охотно взыскивают компенсацию морального вреда. Пусть это будут пять-десять тысяч рублей, но это ваши деньги. Если дело дойдет до суда, и вы его выиграете, суд присудит вам еще 50% от всей взысканной суммы сверху — за отказ решить вопрос мирно», — пояснила она.

Верховцева уточнила, что сначала необходимо написать досудебную претензию, поскольку нередко авиакомпании предпочитают выплатить деньги сразу, чтобы избежать судебных штрафов. В документе следует указать, что произошло, какие законы нарушены, а также прикрепить расчет суммы (билеты, чеки за еду и отель). Претензию нужно направить на юридический адрес компании заказным письмом с описью вложения — по закону у перевозчика есть 30 дней на ответ.

Эксперт отметила, что авиакомпания освобождается от уплаты штрафов только в том случае, если рейс отменили из-за обстоятельств непреодолимой силы: экстремальной погоды, военных действий, забастовки персонала аэропорта или внезапной неисправности, угрожающей жизни пассажиров.

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