Россиянам рассказали, как безопасно сделать педикюр

Подолог Иволга: педикюр не рекомендуется больше трех раз подряд

Для того чтобы педикюр не навредил здоровью, важно следовать ряду правил, благодаря которым процедура будет щадящей и безопасной. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-дерматолог, миколог, подолог Юлия Иволга.

По словам специалиста, тем, у кого на момент оказания услуги уже было покрытие гель-лаком, следует попросить мастера не сильно запиливать верхний слой ногтя при подготовке. Рекомендуется выполнить лишь легкое матирование в местах, где это необходимо для сцепления.

«В идеале классическое снятие – замачивание в жидкости для снятия лака и аккуратное соскребание, а не спил или, того хуже, срывание старого покрытия», — отметила врач.

Она посоветовала просить специалиста осторожно обработать кутикулу, чтобы исключить агрессивные пропилы и обрезания.

Помимо этого, подолог призвала не делать педикюр с гель-лаком слишком часто, максимум три цикла такого покрытия подряд. Однако желательно делать перерывы после каждой процедуры на 1-2 цикла, пользуясь во время перерыва укрепляющими лаками.

Также не следует пренебрегать ежедневным уходом за стопами с помощью масла для кутикулы с витаминами Е/А и увлажняющими кремами.

При этом нужно обращайте внимание на любые симптомы инфекции, в числе которых боль, пожелтение ногтя, неприятный запах, покраснение и отек кожи.

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