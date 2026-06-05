Врач ответила, можно ли сразу после выпитого кофе принять снотворное

Кофе нельзя пить после принятия снотворного, стимуляторы создают угрозу жизни человека при смешении с психотропными препаратами, предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог, сомнолог Елена Царева.

«Большая часть психотропных препаратов ни с чем не сочетается в плане алкоголя либо стимуляторов — это может усугублять побочные эффекты препаратов и, соответственно, создавать угрозу для здоровья и психики человека. С точки зрения теории сна, почему сон наступает, то одна из причин — изменение баланса нейромедиаторов от тех, кто отвечает за активность, в сторону тех, которые отвечают за сон. И в зависимости от того, какие из них преобладают, то и наступает. Если, например, нейромедиаторов за сон больше, то наступает сон», — рассказала эксперт.

Кофе и энергетики стимулируют организм человека и снижают активность снотворного препарата, отметила Царева.

«Кофеин и стимуляторы способствуют активации симпатической нервной системы, повышению тонуса мышц, повышению артериального давления пульса, температуры тела. Это не способствует сну. И может такое быть, что снотворное либо снижает свой эффект, либо не имеет вовсе. В зависимости, конечно, от дозировок той и другой группы факторов», — подытожила она.

Ранее сомнолог раскрыла, почему организм иногда не засыпает даже со снотворным.