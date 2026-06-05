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Общество

Женщина облила кипятком мужа и его вторую жену с ребенком

В Кении женщина окатила кипятком мужа и его вторую жену с ребенком
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Женщина в Кении облила кипятком мужа и его вторую жену с ребенком, пишет Tucko.

В Кении обычное семейное собрание закончилось скандалом после того, как мужчина по имени Данстон Исундва Ммбехи решил познакомить свою первую жену Мэри со второй супругой и их маленьким ребенком.

По словам следователей, Мэри сначала сохраняла полное спокойствие. Она пригласила гостей в дом и ушла на кухню, якобы чтобы приготовить чай.

Однако спустя несколько минут женщина вернулась с кастрюлей кипятка и, по версии полиции, вылила ее на мужа, вторую жену и ребенка.

В этот момент мужчина держал малыша на руках, поэтому кипяток попал сразу на всех троих.

Соседи услышали крики и бросились на помощь. Данстона и ребенка срочно доставили в больницу с тяжелыми ожогами. После случившегося супруга скрылась. Полиция объявила ее в розыск и продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мужчину арестовали после того, как он облил раскаленным маслом соседа по квартире.

 
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