Мужчину арестовали после того, как он облил раскаленным маслом соседа по квартире

Complex: американец облил соседа раскаленным маслом и был арестован
Depositphotos

В США арестовали мужчину после того, как он облил раскаленным маслом соседа по квартире, пишет Complex.

Во Флориде полиция арестовала 54-летнего Уильяма Кларка по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений после того, как он облил своего соседа по комнате кипящим жиром во время ссоры из-за гостей. По данным судебных документов, конфликт между соседями разгорелся из-за посетителей, которые приходили в их общий дом, чтобы принять душ и пообщаться.

Раскаленное масло попало пострадавшему на лицо, шею и плечо, вызвав серьезные ожоги. Полиция отмечает, что пострадавший оказался заблокирован в коридоре и не мог убежать. Его экстренно доставили вертолетом в ожоговое отделение больницы UF Shands в Гейнсвилле.

На допросе Кларк дал противоречивые показания. Он заявил, что сосед «бросился» на него, хотя не смог внятно объяснить характер угрозы. Потом он предположил, что у соседа мог быть нож, но полиция не нашла доказательств, что тот им угрожал.

Согласно заявлению, Кларк признался, что намеренно держал кастрюлю в качестве оружия и даже доливал в нее масло на случай повторной конфронтации.

После ареста Кларк был помещен в тюрьму округа Леон, но вскоре отпущен под залог в $10 тысяч. Суд обязал его носить GPS-трекер и держаться подальше от соседа.

Ранее в Индии женщина вылила на мужа кипящее масло и посыпала ожоги перцем чили.

