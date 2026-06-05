HR-эксперт рассказала, почему россияне начали реже менять место работы

Сотрудники в России начали чаще отдавать предпочтение стабильности и предсказуемости, а не быстрому карьерному росту. Сейчас на рынке труда в тренде стратегия, при которой работники стремятся оставаться на текущем месте работы, опасаясь неопределенности и не желая рисковать. Об этом газете «Известия» сообщила HR-директор компании Level Group Валентина Романова.

Специалист подчеркнула, что сегодня россияне особенно сильно ценят понятные условия работы, стабильный доход и прозрачные карьерные перспективы внутри компании. Причинами желания сохранить текущую позицию становятся осторожность и стремление исключить риски.

«Наиболее склонны к стратегии «держаться за работу любой ценой» специалисты среднего и высокого уровня, уже накопившие опыт и стабильный доход. Для них смена работодателя чаще воспринимается как потенциальная угроза, а не возможность для роста. В то же время молодые специалисты и стажеры по-прежнему рассматривают смену работы как естественный способ поиска своего профессионального пути», — объяснила она.

По словам HR-директора, распространение такой модели поведения работников можно спровоцировать замедление обновления кадров и усложнить закрытие новых вакансий. В итоге компании могут столкнуться с ситуацией, при которой штат остается стабильным, а развитие компетенций и приток новых специалистов замедляются.

Эксперт отметила, что в прошлом на рынке труда наблюдался тренд на частую смену работодателей ради карьерного роста и повышения дохода. Однако теперь многие профессионалы стараются как можно дольше сохранять текущие позиции. Причиной такого поведения стало более осторожное отношение к изменениям на фоне охлаждения рынка труда.

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