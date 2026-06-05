Работа в открытых пространствах может снижать продуктивность, рассказал врач

Многие компании выбирают открытые офисы, рассчитывая на удобство коммуникации и обмен идеями. Но часто отсутствие перегородок и звукоизоляции приводит к обратному эффекту: сотрудники хуже справляются с задачами, требующими концентрации, и быстрее устают, — об этом рассказал «Газете.Ru» основатель центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев.

«Главная проблема открытых пространств – даже не равномерный гул вентиляции или кондиционеров, а обрывки речи коллег. Восприятие речи является приоритетной задачей для слуховой системы человека. Мы можем не обращать внимания на какой-то монотонный шум, но мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки. Исследователи японского из Университета Ямагути обнаружили, что наличие в фоновом шуме осмысленной речи вызывает у работающего человека подавление корковой активности. Участники эксперимента демонстрировали снижение скорости реакции и ухудшение кратковременной памяти, когда слышали разговоры, даже не обращаясь к ним напрямую», — объяснил Дикопольцев. https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161201163404.htm

Эффект объясним: мозг автоматически пытается распознать смысл фразы или определить, относится ли разговор к слушающему. Это отвлекает оперативную память от рабочей задачи.

«Человек, проводящий 5-6 часов в open space без акустического комфорта, испытывает состояние, схожее с сенсорной перегрузкой. Усталость накапливается не от физической работы, а от постоянного напряжения слухового анализатора. К концу дня снижается способность анализировать информацию и принимать решения», — рассказал аудиолог.

Помочь снизить вред от шума могут акустическое зонирование или наушники с шумоподавлением или фоновой музыкой, но тогда звук не должен быть громче 70-75 дБ, а продолжительность непрерывного использования – не более двух часов, чтобы не перегружать слуховую систему.

Ранее аудиолог предупреждал, что фоновый шум от музыки или видео ухудшает глубокую концентрацию.