Самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ вручил управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бренерману сертификат для серийного производства на пассажирский борт Ил-114-300. Об этом пишет «Интерфакс».

Сертификат типа подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации.

По данным ТАСС, второй архангельский авиаотряд первым подписал договор на три борта. Как уточняется, Ил-114-300 будут эксплуатировать для полетов по 11 маршрутам, в том числе из Архангельска в Мурманск, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Соловки, Санкт-Петербург, Апатиты. Передача первого воздушного судна авиаперевозчику планируется до конца этого года.

8 мая министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе.

В начале апреля министр сообщил, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания.

Ил-114-300 представляет модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114. В дальнейшем это судно заменит на внутренних рейсах устаревшие модели Ан-24 и зарубежные самолеты аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Ранее глава Минпромторга рассказал, сколько нужно лет для создания самолета с нуля.