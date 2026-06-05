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Общество

Мужчина напал на соседа с заведенной бензопилой в российском селе

В Новосибирской области будут судить мужчину, напавшего на соседа с бензопилой
Pixabay

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, напавший на соседа с заведенной бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Нападение произошло 12 ноября прошлого года в селе Усть-Изес. Мужчина зашел в жилище соседа с заведенной бензопилой и направил инструмент на оппонента. Потерпевший оказал агрессору сопротивление и выбил пилу из его рук.

Однако на этом злоумышленник не остановился. В ходе борьбы он схватился за нож и ударил мужчину в туловище. Пострадавший также оказал активное сопротивление, что помешало нападавшему довести свой умысел до конца. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, его рассмотрят 16 июня.

Ранее петербуржец избил соседа кувалдой из-за шума.

 
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