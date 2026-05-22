Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Петербуржец избил соседа кувалдой из-за шума

В Петербурге мужчина напал на соседа с кувалдой из-за шума
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Выборгском районе Петербурга мужчина набросился на соседа по коммуналке с кувалдой, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Руднева, местные жители обнаружили на лестничной площадке мужчину без признаков жизни. Как установили полицейские, пострадавший - 66-летний петербуржец, его кувалдой избил сосед по коммунальной квартире.

Обвиняемый ударил потерпевшего по голове из-за шума, попытался скрыть следы преступления и сбежал. Личность нападавшего быстро установили, он прятался в кафе неподалеку. Орудие преступления изъято. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее россиянин избил соседа палкой из-за шума газонокосилки.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!