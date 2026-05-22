Петербуржец избил соседа кувалдой из-за шума

В Петербурге мужчина напал на соседа с кувалдой из-за шума

В Выборгском районе Петербурга мужчина набросился на соседа по коммуналке с кувалдой, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Руднева, местные жители обнаружили на лестничной площадке мужчину без признаков жизни. Как установили полицейские, пострадавший - 66-летний петербуржец, его кувалдой избил сосед по коммунальной квартире.

Обвиняемый ударил потерпевшего по голове из-за шума, попытался скрыть следы преступления и сбежал. Личность нападавшего быстро установили, он прятался в кафе неподалеку. Орудие преступления изъято. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее россиянин избил соседа палкой из-за шума газонокосилки.