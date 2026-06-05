В МВД назвали самый страшный сценарий мошенничества

Когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот — это самый страшный и опасный сценарий. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на сессии «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения» на ПМЭФ.

«Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку — это самый страшный сценарий, про который мы говорим уже последние три года», — сказал он.

По его словам, МВД уже три года подряд говорит про эту опасность.

Что делать при таком сценарии, замначальника следственного департамента МВД не уточнил.

В рамках этой сессии заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что телефонные мошенники научились формировать высокий уровень доверия у собеседника с помощью видео-кружочков.

Он рассказал, что речь идет о видео якобы от родственника или близкого с его голосом, в котором рассказывается, что ему нужна помощь. Такие дипфейки легко и дешево сделать, а убытки – колоссальные, отметил Кузнецов.

Ранее оренбурженка за две недели перевела мошенникам 42,5 млн рублей.