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Бизнес

На ПМЭФ назвали новые тренды телефонных мошенников

Станислав Кузнецов: телефонные мошенники научились вызывать доверие у собеседника
Сбер

Телефонные мошенники научились формировать высокий уровень доверия у собеседника, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что дипфейки стали реальной практикой.

«В конце 2025 года появились так называемые видео-кружочки – короткое видео якобы от родственника или близкого с его голосом, в котором рассказывается, что ему нужна помощь. Как правило, уровень доверия оказывается значительно выше, многие попадаются на этот сценарий и перечисляют денежные средства якобы в рамках помощи», — сказал он.

По словам Кузнецова, такие дипфейки легко и дешево сделать, а убытки – колоссальные.

«Сейчас тренд совершенно очевиден: повышение уровня доверия мошенниками у потенциальных жертв через различные технологичные инструменты», — отметил он.

Также Кузнецов рассказал, что при использовании конкретных мер телефонное мошенничество становится менее выгодным.

«Оно начинает трансформироваться. В настоящее время мы фиксируем новые тренды. Например, усложнение сценариев телефонного мошенничества и увеличение их длительности. Они сопровождаются использованием уникальной доверительной информации о близких, родственниках, недавних покупках, а также деликатных данных о том, чем занимаются коллеги или что происходило в рабочем окружении. Все это позволяет злоумышленникам формировать высокий уровень доверия у собеседника», — заключил Кузнецов.

 
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