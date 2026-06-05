В Белгородской области после удара ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области после атаки гексакоптера ВСУ погиб один человек

Гексакоптер вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по предприятию в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере «Макс».

Уточняется, что налет произошел в поселке Отрадовский Краснояружского округа. В результате удара погиб мужчина, находившийся на территории предприятия, еще один человек получил осколочные ранения головы и ног.

В оперштабе добавили, что бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили раненого в Краснояружскую центральную больницу.

Минувшей ночью, в период с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня, по информации Минобороны РФ, над российскими регионами выявили и уничтожили более 120 украинских беспилотников.

В ведомстве уточнили, что часть дронов сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Также воздушные цели были нейтрализованы в столичном регионе, Крыму и восьми областях. Среди них — Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и Брянская.

Ранее украинские дроны атаковали пассажирский поезд в ЛНР.