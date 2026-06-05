Стало известно, когда первая российская аллерговакцина может появиться на рынке

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре

Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года, это означает, что она появится на рынке. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она отметила, что постоянное регистрационное удостоверение будет возможно оформить только после окончания третьей фазы клинического исследования препарата. Документы для этого планируется подать только в конце 2027 года.

Но при временном удостоверении вакцина будет разрешена к клиническому применению, добавила Скворцова.

По ее словам, уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.

До этого глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что новая российская рекомбинантная аллерговакцина «Аллергарда» позволит сократить курс вакцинации с 30 до 3–5 уколов.

По словам главы РАН, оптимальная доза «Аллергарды» составляет 80 мкг, вакцина «безопасна и высокоэффективна». В 2025 году создатели препарата успешно провели две фазы его клинических испытаний, сейчас продолжается третья. Предполагается, что в 2027 году ее запустят в промпроизводство.

Ранее глава ФМБА представила Путину новую вакцину от аллергии.