Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали о праве вернуть путевку по уважительной причине

Юрист Георгиева: в случае болезни человек может вернуть деньги за путевку
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

По уважительной причине россиянин имеет право вернуть путевку туроператору и получить обратно деньги. Такой причиной является, например, заболевание, однако важно, что обратиться в компанию следует как можно раньше, отметила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Чем раньше произойдет заболевание и человек обратится к туроператору, тем выше шанс вернуть более значимую сумму. Тут возвращаются средства лишь за неоказанные услуги», — пояснила специалист.

В этих вопросах все зависит от того, какие расходы успел понести туроператор, подчеркнула Георгиева. Таким образом, при уже совершенной к началу болезни оплате за авиабилеты и отель вернуть эти средства будет трудно, а если человек обращается по этой причине в турфирму непосредственно в день вылета – шанс на компенсацию будет минимальным.

Для отмены поездки и возврата средств обратиться с этой целью в компанию нужно с соответствующими документами – например, медицинскими выписками, подтверждающими заболевание, отметила юрист. При этом турфирма должна будет подтвердить тот факт, что на момент обращения путешественника успела затратить определенную сумму денег на бронирование тура, также предоставив клиенту подтверждающие документы. Компании дается десять дней, в течение которых она должна предоставить клиенту ответ на его претензию, заключила специалист.

Ранее россиянам сообщили о праве на компенсацию за уход самолета на запасной аэродром.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!