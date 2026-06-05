Россиянам рассказали о праве вернуть путевку по уважительной причине

По уважительной причине россиянин имеет право вернуть путевку туроператору и получить обратно деньги. Такой причиной является, например, заболевание, однако важно, что обратиться в компанию следует как можно раньше, отметила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Чем раньше произойдет заболевание и человек обратится к туроператору, тем выше шанс вернуть более значимую сумму. Тут возвращаются средства лишь за неоказанные услуги», — пояснила специалист.

В этих вопросах все зависит от того, какие расходы успел понести туроператор, подчеркнула Георгиева. Таким образом, при уже совершенной к началу болезни оплате за авиабилеты и отель вернуть эти средства будет трудно, а если человек обращается по этой причине в турфирму непосредственно в день вылета – шанс на компенсацию будет минимальным.

Для отмены поездки и возврата средств обратиться с этой целью в компанию нужно с соответствующими документами – например, медицинскими выписками, подтверждающими заболевание, отметила юрист. При этом турфирма должна будет подтвердить тот факт, что на момент обращения путешественника успела затратить определенную сумму денег на бронирование тура, также предоставив клиенту подтверждающие документы. Компании дается десять дней, в течение которых она должна предоставить клиенту ответ на его претензию, заключила специалист.

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