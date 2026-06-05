К Москве приближается холодный фронт с дождями

Синоптик Шувалов: новая неделя в Москве начнется с похолодания и дождей

В предстоящие выходные Москву накроет волной жаркой погоды, однако уже к началу будущей недели она вновь изменится. К столичному региону приближается холодный фронт с дождями, который проявится 9 июня, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его прогнозу, в эти выходные воздух в столице прогреется в среднем до +25 градусов днем, в понедельник тенденция на потепление еще сохранится – ожидается от 26 до +28 градусов.

Однако в то же время постепенно к региону будет подходить западный холодный фронт, который со вторника изменит погоду – температура понизится, вернутся дожди.

«Но [похолодание] не будет значительным. Днем ожидается порядка +22...+24 градусов. И произойдет определенная смена воздушных потоков», — пояснил Шувалов, добавив, что дожди будут сопровождаться северо-западным ветром.

Ранее москвичей предупредили о возвращении жары.