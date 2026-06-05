Адвокат оценил вероятность взлома домашнего Wi-Fi россиян для создания запрещенного контента

Истории о том, что чужие люди могут подключиться к чужому Wi-Fi в преступных целях, регулярно всплывают в сети и пугают пользователей. Но в реальности такие случаи остаются скорее исключением, чем правилом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

По его словам, теоретически доступ к домашней сети получить можно, если совпадут сразу несколько факторов. «Речь обычно идет о старых моделях роутеров с плохой защитой, слабых протоколах или банальных паролях вроде «qwerty» или «1234». В такой конфигурации подготовленный специалист действительно может подключиться к сети. Но это не та ситуация, с которой сталкиваются массово», — пояснил он.

Ключко обратил внимание на важную деталь. «Чтобы взломать именно ваш Wi-Fi, человеку нужно находиться в радиусе действия роутера буквально рядом с вами. А это противоречит базовому принципу киберпреступников — они стараются не работать там, где находятся сами. Киберпреступники обычно не то что не проживают со своими жертвами в одном городе — они чаще всего не проживают с ними даже в одной стране», — сказал эксперт.

Отдельный страх связан с тем, что за действия в сети могут привлечь владельца сети подключения. Однако сам по себе IP-адрес не делает человека виновным, подчеркнул адвокат. Около 90% всех действий граждан в сети Интернет правоохранители отслеживают и проверяют по авторизации, а не по IP-адресу. В случае же спорной ситуации, экспертиза техники сможет подтвердить, что вменяемые гражданину действия с его устройства не осуществлялись, и что к сети были подключены иные, не принадлежащие ему устройства, объяснил адвокат.

При этом полностью игнорировать вопрос безопасности все же не следует, советует Ключко. Проблемы возникают не столько из-за самого роутера, сколько из-за устройств внутри сети. Если на них нет даже элементарной защиты, злоумышленники могут получить доступ, например, к домашним камерам или файлам с открытым доступом. Такие случаи бывают, но это не основной инструмент их работы.

Куда опаснее же подключаться к незнакомым Wi-Fi-сетям в публичных местах.

«Можно попасть на фейковую сеть, которая выглядит как, например, Wi-Fi кафе или торгового центра. В этом случае злоумышленники получают доступ уже к самому устройству, а это совершенно другой уровень угроз», — предупредил специалист.

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