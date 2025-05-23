Россиянам объяснили, какие настройки роутера надо изменить сразу после покупки

Эксперт Хохлачев: после покупки роутера обязательно надо скрыть имя сети

Установка нового роутера часто воспринимается пользователями исключительно как возможность быстрого подключения к интернету и создания безопасной сети Wi-Fi. Однако далеко не все осознают важность принятия дополнительных мер безопасности, которые способны предотвратить возможное вмешательство третьих лиц и гарантировать сохранность данных, рассказал «Газете.Ru» Антон Хохлачев, специалист портальных решений ООО «Сегежа Цифровые Решения».

«Главная задача владельца заключается в изменении стандартных настроек роутера, особенно если используемый пароль стал известен широкой аудитории. Основная угроза в таком случае заключается в том, что злоумышленник сможет легко войти в административную панель роутера и получить полный контроль над сетью. Установка сложного пароля, состоящего из заглавных и строчных букв, чисел и специальных символов, существенно увеличивает сложность взлома аккаунта администратора, который открывает прямую дорогу к контролю над всей сетью», — объяснил он.

Дополнительная мера защиты — скрытие имени сети (SSID). Эта операция делает вашу сеть невидимой для обычных поисковых инструментов, становясь дополнительным препятствием для потенциальных нарушителей. Сокрытие SSID повышает общий уровень безопасности домашней сети.

«Кроме того, важным этапом является внедрение фильтрации по MAC-адресам. Каждый девайс оборудован индивидуальным идентификационным номером, и разрешение доступа только зарегистрированным устройствам предотвращает случайное или умышленное подключение чужих гаджетов», — отметил эксперт.

Современные протоколы шифрования, такие как WPA3, обеспечивают максимальную защиту от широкого спектра угроз. Применение современного стандарта шифрования уменьшает вероятность успешного взлома. Рекомендуется регулярно проверять список подключенных устройств, чтобы исключить присутствие неопознанных пользователей, которые могут снизить скорость соединения и подвергнуть опасности личную информацию.

«Своевременное обновление прошивки роутера также играет важную роль. Компании-производители регулярно выпускают обновления, содержащие исправления уязвимостей и улучшения общей стабильности системы. Стоит отключить лишние функции, такие как WPS или UPnP, которые могут быть использованы злоумышленниками для реализации атак», — сказал эксперт.

Применение перечисленных шагов позволяет владельцу превратить роутер в надежный заслон от потенциальных угроз, укрепляя защиту собственной сети и уменьшая вероятность компрометации данных, резюмировал он.

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