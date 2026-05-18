Мужчина расправился с беременной женой, изрезав ее гениталии ножовкой

В Индии мужчина изрезал ножовкой беременную жену на глазах у дочери

В индийском штате Чхаттисгарх задержали мужчину по подозрению в жестоком нападении на 23‑летнюю беременную жену, пишет газета Times of India.

Инцидент произошел 14 мая в деревне Бхиттхикала. По словам представителей полиции, 35‑летний подозреваемый Прадип Агария, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил супругу Хирабай и вонзил в ее тело лезвие ножовки. В момент нападения в доме находилась их четырехлетняя дочь.

После того, как женщина потеряла сознание, мужчина доставил ее на мотоцикле в больницу, заявив врачам, что она попала в ДТП, а затем скрылся. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Патологоанатом Санту Баг сообщил, что жертва была на третьем месяце беременности и имела множественные повреждения тела, включая глубокие раны в интимной зоне. Ее мужа объявили в розыск и впоследствии задержали в Амбикапуре.

Ранее россиянин расправился с женой из-за переписки в мессенджере.