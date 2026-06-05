Врач развеяла мифы о «кортизоловом животе»

Существует мнение, что избыток кортизола отражается на фигуре, образовывая «кортизоловый живот». Однако на самом деле избыток этого гормона напрямую не связан с ожирением. Об этом газете «Известия» рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист напомнила, что кортизолом называется гормон коры надпочечников, который вырабатывается в на фоне стресса. Он способствует повышению уровня глюкозы в крови, стимулирует сужение сосудов, а также вызывает быстрое сердцебиение.

«В краткосрочной перспективе это необходимо для выживания. Проблемы начинаются, когда уровень кортизола надолго остается высоким. В норме уровень этого гормона меняется в течение суток: высокий утром, низкий к вечеру. При этом кортизол напрямую никак не связан с ожирением — это миф», — объяснила гастроэнтеролог.

По ее словам, чрезмерное количество кортизола проявляется развитием гиперкортицизма, у которого есть характерная клиническая картина. Одним из самых распространенных признаков является специфический тип ожирения. В таком случае лицо становится округлым, а объемы живота, плеч и грудной клетки увеличиваются. При этом руки и ноги пациента остаются достаточно худыми.

Помимо этого, кожа истончается и становится сухой, а на животе, бедрах и груди появляются багровые растяжки. Также возникает мышечная слабость, которая затрудняет подъемы по лестнице и попытки встать без опоры.

Другими признаками, по словам врача, становятся плохо поддающаяся лечению артериальная гипертензия, остеопороз с повышенным риском переломов, нарушения репродуктивной функции, снижение либидо, тревожность, раздражительность, депрессивные состояния и проблемы со сном.

Специалист добавила, что у понятия «кортизоловый живот» нет медицинского обоснования. На самом деле ожирение не связано с каким-либо одним гормоном. Оно развивается в результате нарушений в работе различных гормональных систем, включая инсулин и гормоны щитовидной железы. При этом самой распространенной причиной набора лишнего веса оказываются особенности образа жизни, в числе которых чрезмерное простых углеводов в рационе, хронический недосып и недостаток физической активности.

До этого ученые из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм сообщили, что жировая болезнь печени значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений. При этом выяснилось, что данное заболевание есть примерно у четверти участников исследования. У таких пациентов уровень артериальных бляшек оказался в среднем на 15% выше, чем у людей без поражения печени.

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