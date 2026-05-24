Ученые назвали скрытую опасность жировой болезни печени

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм выяснили, что жировая болезнь печени значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других опасных сердечно-сосудистых осложнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследователи проанализировали данные более 3600 пациентов, проходивших обследование из-за болей в груди. С помощью компьютерной томографии ученые оценили наличие жировой дистрофии печени и степень образования атеросклеротических бляшек в артериях.

Выяснилось, что жировая болезнь печени была примерно у четверти участников исследования. При этом у таких пациентов уровень артериальных бляшек оказался в среднем на 15% выше, чем у людей без поражения печени.

Особое внимание исследователи обратили на некальцинированные бляшки — мягкие отложения в сосудах, которые считаются наиболее опасными, поскольку легче разрываются и могут вызывать образование тромбов. У пациентов с жировой болезнью печени таких бляшек было на 24% больше.

В течение почти двух лет наблюдений серьезные сердечно-сосудистые осложнения — включая инфаркт, госпитализацию из-за болей в груди и смерть — возникали у 4,1% пациентов с жировой болезнью печени против 2,5% среди остальных участников.

После учета других факторов риска ученые пришли к выводу, что жировая дистрофия печени повышает вероятность опасных сердечных осложнений на 69%. По словам ведущего автора исследования Яна Бренделя, жировая болезнь печени следует рассматривать не только как заболевание печени, но и как важный маркер сердечно-сосудистого риска.

Авторы работы отмечают, что в дальнейшем необходимо изучить, способны ли препараты для снижения холестерина и лекарства класса GLP-1 уменьшать риск сердечных осложнений.

Ранее был назван возраст, в котором набор веса сильнее всего повышает риск рака.