МАГАТЭ объявило о режиме прекращения огня рядом с Запорожской АЭС

МАГАТЭ: с 5 июня рядом с ЗАЭС действует режим прекращения огня для ремонта ЛЭП

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о вступлении в силу в пятницу, 5 июня, локального режима прекращения огня рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) для ремонта линий электропередачи. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в соцсети X.

«Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, <...> для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии», — говорится в сообщении.

Накануне украинские войска совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС. Всего было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотников. При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реакторы переведены в безопасное состояние: их глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее на Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение.