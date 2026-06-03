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Общество

Россиянам назвали факторы, которые помогут отсрочить старение

Специалист Крастелев: общение и хобби помогут отсрочить старение
Ruslan Huzau/Shutterstock/FOTODOM

Активный образ жизни поможет отсрочить старение и продлить долголетие. Об этом RuNews24.ru рассказал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Прежде всего, по его словам, важно наладить социальные связи и найти несколько близких друзей, с которыми будет комфортно общаться. Кроме того, важно найти хобби, а также посещать музеи, выставки, концерты. Он добавил, что в России важно создавать возможности для активного досуга граждан.

«Начните с малого. Ежедневная прогулка в хорошем темпе уже снижает риск когнитивных проблем. Добавьте нормальное питание. Так вы поддержите и тело, и мозг. И главное: учитесь новому. Язык, музыка, рисование, даже смартфон освоить. Все это фитнес для мозга», — заключил Крастелев.

Ученые НовГУ совместно с коллективом российских ученых до этого обобщили актуальные клинические данные о диагностике артериальной жесткости — ключевого фактора развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они сообщили «Газете.Ru», что вейпы, избыточный вес и перенесенный COVID-19 запускают синдром преждевременного сосудистого старения даже у пациентов до 30 лет.

Ранее россиянам назвали 10 важных элементов питания для здорового старения.

 
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