Вакцина от аллергии на пыльцу березы может появиться в России в 2027 году

Врач Ильина: вакцину от аллергии на пыльцу березы могут внедрить в 2027 году

Вакцина от аллергии на пыльцу берёзы может появиться в промышленном производстве в 2027 году. Об этом сообщила на пресс-конференции главный врач ФГБУ «ГНЦ ««Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина, передаёт РИА Новости.

По ее словам, работа над вакциной идет по плану, она проходит третью фазу клинических исследований. Впереди у вакцины регистрация и только после этого может быть введена в гражданский оборот.

«И я думаю, реально, в 2027 году», — сказала Ильина.

Иммунолог добавила, что сейчас в исследовании принимают участие более 200 пациентов, уже почти все получили пятую инъекцию.

25 февраля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила президенту России Владимиру Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».

Она рассказала, что уникальность новой вакцины заключается в первом применении метода картирования аллергена. По ее словам, из него вычленяются только те фрагменты, которые отвечают за формирование гуморального (антительного) иммунитета, тогда как остальные фрагменты в препарат не попадают. Благодаря этому вакцина полностью лишена аллергенности, безопасна и хорошо переносится пациентами.

