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Общество

В Китае робот ударил «с вертушки» ребенка и попал на видео

SHOT: робот Unitree G1 в клоунском парике ударил ногой мальчика в Китае
Unitree

Робот Unitree G1 ударил ногой ребенка в китайском городе Синьцзян. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как андроид в клоунском парике показывает приемы карате под песню Rasputin группы Boney M. В какой-то момент робот задевает ногой мальчика, который получает удар по животу и склоняется от боли.

«Сообщается, что ребенок не пострадал, но после инцидента андроиду загрузили на жесткий диск три закона робототехники Азимова», — иронично отмечает журналист.

До этого гостей первого дня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретили роботы: один — в образе балерины, второй — в смокинге. У стенда Татарстана заметили робокурьера в тюбетейке, груженого чак-чаком, еще двое его «коллег» работали у стенда Москвы, МФТИ представил команду роботов-футболистов, также на форуме присутствовали робособака, робот-танцор и другие «технологические» гости.

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» выступил с роботом Матильдой. В рамках форума участницам коллектива представили двух роботов. Узнав, что одного из них зовут Матильда, «Бурановские бабушки» предложили механическому партнеру потанцевать — и тот не смог отказаться.

Ранее стало известно, почему представленные на ПМЭФ роботы-чемпионы постоянно падают.

 
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