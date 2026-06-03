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Культура

«Бурановские бабушки» сплясали вместе с роботом Матильдой

Музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» станцевали с роботом на ПМЭФ

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» выступил с роботом Матильдой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости».

В рамках форума участницам коллектива представили двух роботов. Узнав, что одного из них зовут Матильда, «Бурановские бабушки» предложили механическому партнеру потанцевать — и тот не смог отказаться.

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа, получившая известность благодаря исполнению хитов известных певцов на удмуртском языке. Коллектив состоит из народных артисток Удмуртии. В 2012 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение», выступив с песней Party for everybody. Тогда, по итогам голосования, «Бурановские бабушки» заняли второе место.

В апреле 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова признавалась, что мечтает встретиться с участницами фольклорного коллектива.

«Правильно было бы сказать: «Бурановские бабушки», ждите, я к вам приеду. Но я скажу по-другому... Бурановские девчонки, с учетом вашего задора — мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь!» — говорила она.

Ранее сообщалось, что Киркоров раскрыл тайну победы Болгарии на «Евровидении».

 
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