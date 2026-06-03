Россияне все реже жалуются на отсутствие лекарств

Все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Об этом на фармацевтическом завтраке «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, одним из главных показателей остается реакция самих граждан. Руководитель ведомства отметила, что число жалоб на отсутствие лекарств сокращается из года в год.

Самойлова пояснила, что препараты выдаются по международным непатентованным наименованиям, поэтому можно говорить о полном обеспечении пациентов необходимыми лекарственными средствами.

Глава Росздравнадзора также подчеркнула, что в случае возникновения проблем с поставками ведомство готово оперативно взаимодействовать как с поставщиками, так и с производителями для решения возникающих вопросов.

Кроме того, она заявила, что в России выстроена эффективная система контроля качества лекарств. По словам Самойловой, мониторинг препаратов ведется в том числе на воссоединившихся территориях, включая работу лаборатории в Донецке.

Ранее Минздрав планировал ввести обязательную продажу рецептурных препаратов по электронным рецептам.