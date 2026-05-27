В России разработают новые правила продажи лекарств

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время открытого диалога в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По словам Самойловой, сейчас в некоторых случаях рецептурные лекарства все еще продаются без рецепта. Она пояснила, что проблему должна решить жесткая привязка продажи препаратов к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). В таком случае купить лекарство без оформленного электронного рецепта будет невозможно.

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство ожидает завершения доработки текста законопроекта. После этого документ в течение нескольких месяцев планируют обсуждать с Советом Федерации.

До этого сенатор РФ Игорь Мурог сообщал, что российские пенсионеры могут получить льготные лекарства — бесплатно или со скидкой 50%.

Ранее врач рассказал, как подготовить идеальную дачную аптечку.