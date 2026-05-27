Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России разработают новые правила продажи лекарств

Минздрав хочет сделать электронными рецепты на лекарства в России
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время открытого диалога в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По словам Самойловой, сейчас в некоторых случаях рецептурные лекарства все еще продаются без рецепта. Она пояснила, что проблему должна решить жесткая привязка продажи препаратов к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). В таком случае купить лекарство без оформленного электронного рецепта будет невозможно.

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство ожидает завершения доработки текста законопроекта. После этого документ в течение нескольких месяцев планируют обсуждать с Советом Федерации.

До этого сенатор РФ Игорь Мурог сообщал, что российские пенсионеры могут получить льготные лекарства — бесплатно или со скидкой 50%.

Ранее врач рассказал, как подготовить идеальную дачную аптечку.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!