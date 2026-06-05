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Общество

Сразу у трети россиян перед отпуском сильно падает продуктивность

Треть россиян признались, что начинают работать сильно хуже перед отпуском
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (38%) россиян признались, что их продуктивность на работе снижается из-за предвкушения отпуска. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

У 19% она упала на 5–15%, у 9% на 15–20%, у 6% на 20–30%, у 4% на 30–40%. Чем ближе долгожданная поездка, тем сложнее сосредоточиться на рабочих задачах. При этом у трети респондентов (33%) продуктивность не изменилась, они спокойно работают до последнего дня. А 29% заявили, что перед отпуском, наоборот, становятся активнее: стараются закрыть все дела, чтобы уехать с чистой совестью и не думать о работе во время отдыха.

Несмотря на страх выпасть из рабочего процесса, только 19% опрошенных берут отпуск максимум на одну неделю. Большинство, а именно 36%, предпочитают отдыхать две недели, чтобы успеть как следует переключиться и восстановиться. Еще 45% не задумываются о длительности и отталкиваются от своих желаний, выбирая столько дней, сколько нужно для полноценного отдыха. То есть люди не готовы жертвовать качеством отпуска ради сохранения рабочего темпа.

«Почти 40% сотрудников признают, что предвкушение отпуска снижает их эффективность. При этом большинство все равно выбирают полноценный отдых на две недели, а не короткую недельную паузу. Люди хотят успеть переключиться и восстановиться, даже если это означает временное падение продуктивности. А почти треть опрошенных, наоборот, работают активнее перед отпуском — это говорит о том, что дедлайны и желание закрыть все дела могут быть мощным мотиватором. Получается, что отпуск влияет на всех по-разному, но большинство выбирают качественный отдых, а не быструю паузу», — поделились в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет.

Ранее были названы самые востребованные у россиян страны для летнего отдыха.

 
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