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Общество

Помощница воспитателя снимала золотые украшения с детей во время тихого часа

В Перми нянечка снимала с детей нательные крестики, пока они спали
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Перми осудили сотрудницу детсада, которая снимала с детей золотые украшения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина работала помощником воспитателя в детском саду микрорайона Гайва и в октябре-ноябре 2025 года во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них подвески в виде крестов и серьги.

Затем воровка сдавала их в ломбард, а вырученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. В ее отношении возбудили дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Женщина добровольно возместила материальный ущерб двум потерпевшим, а в пользу остальных с нее взыскали 56 тыс. рублей.

Заведующей детсада было вынесено частное постановление из-за ненадлежащего контроля над персоналом и непринятия своевременных мер.

Ранее россиянка заказывала золото через маркетплейс и меняла на бижутерию.

 
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