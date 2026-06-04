Россиянка заказывала золото через маркетплейс и меняла на бижутерию

Свердловчанка воровала с маркетплейса золотые украшения, заменяя их на бижутерию

В Березовском осудили местную жительницу, занимавшуюся подменой золота на бижутерию через маркетплейс. О вынесенном ей приговоре сообщает прокуратура Свердловской области.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении 33-летней Валентины Плясуновой. Как установил суд, в феврале-апреле 2025 года женщина похищала золотые украшения 585 пробы, подменяя их на похожую бижутерию.

Через мобильное приложение она заказывала золотые изделия на маркетплейсе с постоплатой, а затем приходила в ПВЗ с заранее купленным инструментом для срезания ювелирной нитки, пломбиратором и алюминиевыми пломбами.

В примерочной она заменяла золотые украшения на бижутерию, упаковывала их, а затем под предлогом несоответствия товара возвращала заказ. Краденые драгоценности женщина продавала, а деньги тратила на личные нужды.

Таким образом Плясунова причинила маркетплейсу ущерб на сумму свыше 390 тыс. рублей. В итоге суд назначил ей штраф в размере 450 тыс. рублей.

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