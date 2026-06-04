Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка заказывала золото через маркетплейс и меняла на бижутерию

Свердловчанка воровала с маркетплейса золотые украшения, заменяя их на бижутерию
Shutterstock

В Березовском осудили местную жительницу, занимавшуюся подменой золота на бижутерию через маркетплейс. О вынесенном ей приговоре сообщает прокуратура Свердловской области.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении 33-летней Валентины Плясуновой. Как установил суд, в феврале-апреле 2025 года женщина похищала золотые украшения 585 пробы, подменяя их на похожую бижутерию.

Через мобильное приложение она заказывала золотые изделия на маркетплейсе с постоплатой, а затем приходила в ПВЗ с заранее купленным инструментом для срезания ювелирной нитки, пломбиратором и алюминиевыми пломбами.

В примерочной она заменяла золотые украшения на бижутерию, упаковывала их, а затем под предлогом несоответствия товара возвращала заказ. Краденые драгоценности женщина продавала, а деньги тратила на личные нужды.

Таким образом Плясунова причинила маркетплейсу ущерб на сумму свыше 390 тыс. рублей. В итоге суд назначил ей штраф в размере 450 тыс. рублей.

Ранее россиянин украл 101 розу для свидания с девушкой, но она не пришла, а его арестовали.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!