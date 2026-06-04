Танцора из Екатеринбурга осудили за растление 10-летней девочки по переписке

В Екатеринбурга танцор, переписывавшийся с 10-летней девочкой, получил срок

В Екатеринбурге осудили мужчину за растление несовершеннолетний по переписке, сообщает kp.ru.

Речь идет о 26-летнем танцоре бальных танцев Артеме Р., который в августе 2024 года познакомился во «ВКонтакте» с 10-летней школьницей и начал отправлять ей развратные сообщения.

Переписка длилась два дня, за это время мужчина убедил ребенка прислать видео. По версии следствия, малолетняя подверглась психологическому воздействию и сняла на телефон половые органы. Родители девочки сразу узнали о случившемся и обратились в полицию.

В отношении екатеринбуржца возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В феврале 2025 года Артема задержали и арестовали.

Ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но Чкаловский районный суд назначил танцору 7 лет колонии строгого режима. Адвокат осужденного уже подал апелляционную жалобу, которую рассмотрят в конце июня.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области отказались комментировать это дело.

Ранее российский заключенный развращал детей, находясь в колонии, и получил новый срок.