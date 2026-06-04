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Общество

Восемь человек насиловали женщин без сознания и делились видео процесса в соцсетях

В Нидерландах восемь человек подозревают в изнасиловании партнерш без сознания
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах восемь человек подозревают в участии в чатах, куда мужчины отправляли видео с изнасилованными женщинами. Об этом сообщает Nl Times.

О преступлениях стало известно после того, как правоохранители Англии и Германии обнаружили в социальных сетях закрытые группы. В них мужчины накачивают наркотиками партнерш и насилуют их, а также публикуют кадры процесса. Помимо этого, участники обсуждают, какие вещества лучше использовать и другие детали.

Иностранные полицейские выяснили, что некоторые женщины на видео могут быть датчанками, а авторами роликов – жители Нидерландов.

В результате полиция Нидерландов установила личности восьми участников. Самому младшему из них 21 год, самому старшему – 51. На прошлой неделе в их домах провели обыски, но арестовали только четверых. В отношении остальных собирают доказательства.

На данный момент неизвестно точное число пострадавших, так как многие в момент съемки были без сознания и могли не знать, что происходит.

Ранее студент из Китая накачивал своих подруг в Германии наркотиками, насиловал и отправлял в чат друзьям.

 
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