Студентка с неправильным диагнозом корчилась от боли, пока врачи смотрели матч

В Англии врачи не спасли студентку, посчитав ее лечение тратой времени

В Англии медики не спасли девушку, которая трижды за сутки обращалась к ним за помощью. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя студентка по имени Либби Инстоун обратилась в центр неотложной помощи после поездки с партнером в Лондон. Девушка уже два дня жаловалась на рвоту, но ее не осмотрели и только дали препараты, чтобы это прекратилось.

Инстоун вернулась домой, но вечером того же дня снова попала в центр. Там ей поставили гастроэнтерит и снова отправили домой. Уже на следующий день в обед она обратилась за помощью туда же. По словам матери, дочь «была совершенно измучена и очень слаба», испытывала сильную боль.

Британку положили в палату. Навестившие ее на следующий день родители заявили, что персонал был занят просмотром финала чемпионата мира по футболу.

Тем временем состояние студентки ухудшалось. Ей поставили капельницу, но это не помогло. Позже Инстоун потеряла сознание, она не выжила. По словам матери, после этого к ней подошла медсестра из заявила, что «они просто думали, что лечение ее дочери будет тратой времени».

Как установили эксперты, девушка несколько дней не могла опорожнить кишечник. Это должно было вызвать у врачей сомнения в гастроэнтерите, так как одним из его симптомов является диарея.

Студентку могла спасти операция, которую делают пациентам с закупоркой кишечника, но медики не назначили вмешательство своевременно.

Ранее в Уфе врачи спасли пациента, который не мог есть из-за сужения сосудов.