В Ульяновске мужчина проломил череп заступившемуся за девушку ветерану СВО

В Ульяновске ветерана СВО избили после того, как он заступился за девушку

В Ульяновске участника СВО госпитализировали после нападения мужчины во дворе. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел на улице Радищева. По данным издания, военный по имени Александр шел встречать жену с работы, но по пути заметил, как незнакомый ему человек пристает к девушке. Сама она не хотела общаться.

Александр подошел к ним и сделал замечание мужчине. Тот ответил, что якобы просто хотел познакомиться. Словесная перепалка переросла в конфликт, во время которого незнакомец повалил ветерана СВО на асфальт и стал жестоко избивать, в том числе и по голове. Из-за травм пострадавший не мог отбиться.

«У меня осколки в ногах, я на ногах сам еле держусь, у меня колени не работают практически», – рассказал военный.

Проходившие мимо люди игнорировали происходящее, мужчин решился разнять только пожилой прохожий. Члены семьи отвезли Александра в больницу, где у него диагностировали перелом костей черепа и сотрясение мозга.

Участник спецоперации обратился в полицию. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.

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