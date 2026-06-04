Москвичам разрешили купаться в восьми зонах отдыха

Жителям Москвы разрешили купание в восьми столичных зонах отдыха. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Купаться разрешено на озере «Белое», в Путяевском пруду № 1, Школьном озере, Большом городском пруду, Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3. Освежиться можно будет также на пляже «Динамо» и в Пионерском пруду, так как вода в них соответствует санитарным нормам.

В зоне отдыха «Тропарево» купание не рекомендуется из-за ухудшения качества воды, а в «Левобережье» оно запрещено из-за несоответствия воды и песка требованиям. Еще три зоны отдыха — Мещерское, озеро «Черное» и Головинские пруды — закрыты на реконструкцию, а 37 других зон работают в режиме отдыха без возможности купания.

До этого депутат Юлия Дрожжина предупредила россиян, что купание на диких пляжах и в других необорудованных местах может представлять серьезную опасность. Такие водоемы зачастую не проходят необходимые проверки.

Ранее мэр Новороссийска заявил о готовности городских пляжей к летнему сезону.