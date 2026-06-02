Мэр Новороссийска заявил о готовности городских пляжей к летнему сезону

Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Пляжи и инфраструктура Новороссийска готовы к летнему туристическому сезону. Об этом этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, на 30 пляжах и рекреационных зонах завершились подготовительные работы: специалисты обследовали дно акватории, проверили качество воды и оформили необходимую разрешительную документацию. Одновременно власти обустраивают и сами территории пляжей – устанавливают необходимый инвентарь. Помимо этого, девять пляжных зон Новороссийска оборудованы зонами для маломобильных граждан, добавил Кравченко.

Мэр добавил, что на пляже «Суджукская коса» заменили старые навесы, которым было более 10 лет. В рекреационной зоне «Дельфин» в ближайшее время откроют новую спортивную площадку. Как следует из сообщения Кравченко, это стало возможным благодаря субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Также обновили пляжи «Дюрсо» и «Широкая балка»: там установили новые навесы, бунгало и шезлонги, а также удобные дорожки и современные туалеты. На эти работы направили около 80 млн рублей, уточнил Кравченко.

В марте в Роспотребнадзоре заявляли, что не видят рисков для отдыхающих на Черноморском побережье, пляжи которого пострадали от разлива мазута.

Ранее Онищенко предупредил о рисках купания в неположенных местах.

 
